4 marzo 2019- 13:22 Pd: Ilaria Cucchi, 'io a Europee? Mio nome gira ma non mi candido'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - "La risposta è no. Vedo che il mio nome continua a girare ma non ho intenzione di candidarmi". Lo dice Ilaria Cucchi all'Adnkronos a proposito di un suo possibile impegno per le prossime europee con il Pd e chiarisce di non aver avuto nessuna offerta. "Non sono stata contattata da Zingaretti", spiega. "Ho intenzione -aggiunge- di continuare a fare politica sul campo, come sto facendo da anni, nell'impegno nella lotta per i diritti umani e la giustizia. Un impegno che di questi tempi è ancora più necessario. E anzi lancio l'appello ai politici su questo tema. Tanti di loro li ho conosciuti, da Maurizio Martina che è stato a casa mia a Vittorio Ferraresi dei 5 Stelle e chiedo a tutti di tornare a mettere la lotta per i diritti umani al centro".