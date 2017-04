PD: IN MOTO MACCHINA PRIMARIE A PALERMO, 29 SEDI PER VOTARE

26 aprile 2017- 19:01

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Ultimato a Palermo e provincia il lavoro preparatorio per le primarie del Partito democratico di domenica prossima. A darne notizia è la Commissione provinciale per il Congresso del Pd, presieduta da Toni Costumati, che rende noto l’elenco dei siti della città e dei Comuni della provincia dove si potrà votare. "Sono stati individuati i siti – spiega Costumati - dove ci si potrà recare a esprimere la preferenza verso uno dei candidati alla segreteria nazionale del partito. Sono state definite le regole di accesso al voto, secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione nazionale per il Congresso, in particolare per i fuori sede, i giovani e gli immigrati".A Palermo città, la Commissione ha scelto 29 siti, dove verranno allestiti appositi gazebo, suddivisi territorialmente a copertura delle 8 circoscrizioni. In provincia, la copertura è pressoché totale e in quasi tutti gli 81 Comuni verrà allestito un gazebo o una sede dove potersi recare a votare. In merito alle regole per l’accesso al voto, potranno votare sia i tesserati al Pd che tutti gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali degli 82 comuni della provincia di Palermo. L’unica differenza riguarda il contributo di 2 euro che i tesserati, in quanto tali, non dovranno versare per votare. Per avere accesso al voto, occorre recarsi al gazebo muniti di documento d’identità. Per risparmiare tempo nel votare, si può effettuare una pre-registrazione on line sul sito www.primariepd2017.it entro le 12 di domani.