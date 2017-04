PD: IN MOTO MACCHINA PRIMARIE A PALERMO, 29 SEDI PER VOTARE (2)

26 aprile 2017- 19:01

(AdnKronos) - Devono invece obbligatoriamente pre-registrarsi, sempre sul sito www.primariepd2017.it, entro le 12 di domani, tutti coloro che intendono votare e che si trovino nella condizione di studenti, lavoratori ed elettori che prevedono di trovarsi temporaneamente fuori dalla loro propria provincia di residenza (per essi, sarà allestito un seggio dedicato, a Palermo, in Piazza Castelnuovo), i giovani d’età compresa tra i 16 e i 18 anni, i cittadini dell’Unione europea residenti in Italia e i cittadini di altri Paesi in possesso di regolare permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso (per essi, un altro seggio dedicato, sempre in città, in Piazza Bellini).È inoltre prevista la possibilità di istituire seggi speciali itineranti - sempre previa pre-registrazione sul sito www.primariepd2017.it - entro le 12 di domani, per i soggetti ricoverati in ospedali o case di cura e di riposo, o a domicilio per coloro che siano in condizioni di salute tali da non permettere l’allontanamento dalla propria abitazione. I seggi resteranno aperti dalle 8 alle 20 di domenica. Alla fine delle operazioni di voto sarà effettuato lo scrutinio.