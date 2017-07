PD: IN VENETO TORNANO FESTE DEM, SI COMINCIA IL 30 DA BELLUNO

23 luglio 2017- 15:27

Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - Mentre si sta concludendo la Festa dell'Unità a Villa Bassi di Abano Terme (Pd), dal titolo, "Inizia una nuova grande storia grande come il futuro", ed è ancora da definire la festa provinciale dell'Unità a Padova, in programma come sempre a settembre, dal 30 luglio al 15 agosto è prevista la Festa Dem a Belluno. Si inizia il 30 luglio, alla mattina, alle ore 10 con l'incontro di tutte le Fondazioni di tutto il Veneto con Ugo Sposetti. Nel pomeriggio poi alle, ore 14, è in programma l'incontro con la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani sul tema “il Pd perno del centro sinistra”. Quindi, il 6 agosto è in previsto un incontro sul tema dell'immigrazione e integrazione, con la presenza dell'ex ministro Cecile Kyenge alla presenza delle comunità musulmana bellunese. Il 12 agosto poi alle ore 17 aperitivo e rendiconto di chiusura del deputato bellunese ed ex segretario regionale Roger De Menech.In Polesine, in provincia di Rovigo, le Feste del Pd saranno invece distribuite nei Comuni di Canaro dal 4 al 16 agosto, Crespino dal 27 luglio al 16 agosto, Stienta dal 10 al 21 agosto, Pincara dall'11 al 15 agosto, Ariano Polesine dal 7 al 17 settembre, e con date ancora da definire a Lendinara, Santa Maria Maddalena e Borsea.