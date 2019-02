19 febbraio 2019- 19:13 Pd: incontro mozione Zingaretti su lavoro, Damiano 'allarme su dati industria'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Le stime diffuse oggi dall’Istat su fatturato e ordinativi dell’industria italiana non possono non destare una reazione di allarme.” Lo ha detto Cesare Damiano, esponente della mozione Zingaretti, aprendo oggi a Roma - presso la sede nazionale del Pd, a via di Sant’Andrea della Fratte - l’incontro di Piazza Grande Lavoro intitolato 'Lavoro, pensioni, futuro'. “Infatti, secondo il nostro Istituto di statistica - ha ricordato Damiano -, nel confronto tendenziale fra dicembre 2018 e dicembre 2017 il fatturato dell’industria è sceso del 7,3%, mentre gli ordinativi sono calati del 5,3%. Queste stime, dopo i dati relativi al calo del Pil, già verificatosi per due trimestri consecutivi, confermano la pesantezza della situazione economica del nostro Paese. Una situazione che, a quanto si può vedere, non viene minimamente contrastata dalle politiche perseguite dal Governo Lega-5 Stelle. Peggio: una situazione in cui diventa molto difficile impostare azioni volte a espandere, o quanto meno a sostenere, l’occupazione e a difendere il nostro welfare.”Al dibattito che ha fatto seguito all’introduzione svolta da Damiano - che è stato Ministro del Lavoro nel secondo Governo Prodi e Presidente della Commissione lavoro della Camera nella XVII legislatura - hanno poi preso parte Giorgio Benvenuto (già Segretario generale della Uil), Claudio Di Berardino (Assessore al Lavoro della Regione Lazio), Marialuisa Gnecchi (già capogruppo Pd alla Commissione lavoro della Camera), Marco Miccoli (già Deputato Pd e membro della Commissione Lavoro della Camera).