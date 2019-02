19 febbraio 2019- 19:13 Pd: incontro mozione Zingaretti su lavoro, Damiano 'allarme su dati industria' (2)

(AdnKronos) - L’intervento conclusivo è stato svolto da Pierpaolo Baretta, già Segretario generale aggiunto della Cisl e Sottosegretario all’Economia nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni. L’incontro odierno - moderato da Marco Giordano, il nuovo Coordinatore della Sezione San Lorenzo del Circolo Pd Roma II - si è svolto nell’ambito delle iniziative assunte da Piazza Grande, in vista delle Primarie del Pd, a sostegno della candidatura a Segretario di Nicola Zingaretti. In particolare, questo incontro ha costituito il primo di una serie di appuntamenti lanciati da Piazza Grande - Lavoro, la struttura costituitasi, all’interno di Piazza Grande, per affrontare tutti i vari aspetti del tema lavoro e riportare questo tema al centro del dibattito nel Pd.