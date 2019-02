3 febbraio 2019- 13:14 **Pd: ira Calenda su manifesto eurodeputati, 'è contro di me?'**

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Oggi andrò alla convenzione Pd. Se il documento dei parlamentari europei Pd rimaneggiato nelle ultime ore da Goffredo Bettini si confermerà nei contenuti come un’operazione costruita contro #SiamoEuropei ne prenderò atto. Non possiamo combattere su 10 fronti. #chiarezza". Carlo Calenda via twitter mette in chiaro, senza giri di parole, che non lo convince il documento che gli eurodeputati Pd hanno consegnato oggi ai candidati alla segreteria alla Convenziona nazionale dem in corso a Roma.La capogruppo a Strasburgo, Patrizia Toia, ha messo in chiaro dal palco che non si tratterebbe di un 'contro manifesto' e fonti dem Ue fanno sapere che l'idea del documento è precedente a quella di Carlo Calenda. "Lo hanno scritto tutti insieme zingarettiani, martiniani, renziani. Tutti. E' un contributo al partito da parte di chi lavora a Strasburgo". Bisognerà vedere se le argomentazioni degli eurodeputati abbiano convinto Calenda che siede nelle prime file in platea all'Ergife.