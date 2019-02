27 febbraio 2019- 08:19 Pd: Letta, 'a primarie voterò Zingaretti'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Alle primarie per la segreteria del Pd "ci sarò e voterò per Zingaretti". Lo annuncia Enrico Letta in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "È importante -aggiunge- che tutti si mobilitino. Mi ha colpito trovare all’uscita del supermercato i militanti che volantinavano per i diversi candidati. Il crollo del M5S in Sardegna può aprire una finestra di visibilità alle primarie, finora oscurate". "Di fronte a questo vuoto il centrosinistra ha l’occasione perfetta per iniziare la rimonta. Le primarie sono il Dna del Pd, sarebbe paradossale non approfittarne. Avevo detto che sarei rimasto spettatore. Invece, visto anche il risultato della Sardegna, penso che le primarie siano una grande occasione per il sistema".