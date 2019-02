18 febbraio 2019- 19:14 Pd: lista 'Piazza Grande' per Zingaretti in ogni collegio

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - Lista 'Piazza Grande' in ogni collegio per Nicola Zingaretti. Le liste, collegate ai candidati alle primarie del 3 marzo, sono state consegnate stasera al Nazareno. Il termine era alle 19. In alcune realtà, si fa sapere della mozione Zingaretti, alla lista 'Piazza Grande' sarà affiancata anche un'altra del territorio e civica.