Pd: Losacco, 'con M5S alleanza strategica, me le auguro in tutte le Regioni'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Mi auguro che ci siano in tutte le Regioni, così come stiamo facendo in Umbria, alleanze strategiche con i 5S". A dirlo all'Adnkronos è il commissario del Pd siciliano Alberto Losacco a margine di un incontro del partito organizzato al Don Orione, a Palermo. Tanti i temi sul tavolo, fra cui quello di una possibile alleanza giallo-rossa da replicare anche per le amministrative in Sicilia e poi per le Regionali. "Penso che l'alleanza con i Cinquestelle, e soprattutto l'esperienza di governo che stiamo facendo, ha senso solo e unicamente se noi la viviamo come un'alleanza strategica - ha aggiunto - Del resto dobbiamo contrapporci alle destre, una destra molto pericolosa. Il rischio lo abbiamo toccato con mano nel mese di agosto e siamo arrivati al Conte bis non perché fosse un'operazione di palazzo ma perché eravamo convinti che fosse l'unico modo per arginare il dilagare delle destre ed evitare un rischio democratico concreto per il nostro Paese. Credo - conclude il commissario del Pd siciliano - che queste motivazioni siano vive tuttora e che sia necessario perseguire su questa strada".