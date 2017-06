PD: LOTTI, RENZI SCELTO DA 2 MLN ITALIANI, FINE DELLE DISCUSSIONI

28 giugno 2017- 17:39

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Non possiamo sempre rimettere in discussione tutto. Abbiamo votato pochi giorni fa per le nostre primarie e abbiamo 2 milioni di italiani che hanno espresso il loro voto per Renzi. Fine della discussione". Lo dice Luca Lotti sulle polemiche interne al Pd a Repubblica Tv. Il ministro dice "no al logoramento interno". Quanto alla discussione sul risultato delle amministrative, aggiunge: "Analizziamo tutto, ma se parti subito con l'attacco in questo modo e' un'offesa per le persone che hanno votato".