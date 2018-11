24 novembre 2018- 15:12 Pd: lunedì Morassut presenta 'Democratici' con Zingaretti

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - Lunedì 26 novembre, alle ore 18 presso il cinema Farnese di Piazza Campo de' Fiori a Roma, si svolgerà la presentazione del libro “Democratici. Un movimento per l’Europa contro le diseguaglianze” di Roberto Morassut, parlamentare del Partito Democratico. Insieme all’autore, interverranno il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, la senatrice Pd Monica Cirinnà, il direttore dell’Espresso Marco Damilano, il direttore del Messaggero, Virman Cusenza e l’ex senatore e sociologo Luigi Manconi. Modererà l’incontro il giornalista Fabio Salamida. In apertura dell’evento sarà proiettato un breve filmato dal titolo “Il cammino dei democratici”. Lo si legge in una nota.