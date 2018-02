PD: LUPO, MISURACA? POLEMICHE STRUMENTALI, CON LUI UN LUNGO PERCORSO CONDIVISO

15 febbraio 2018- 19:07

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Ho sentito Dore Misuraca, gli ho espresso la mia soddisfazione per la sua scelta di aderire al Partito Democratico. Una scelta che arriva dopo un lungo percorso che lo ha visto impegnato nella coalizione che sosteneva il governo regionale nella scorsa legislatura così come i governi nazionali a guida Pd e, poi, in occasione delle elezioni amministrative per il Comune di Palermo e delle elezioni regionali". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo. "L’adesione di Misuraca al Pd - aggiunge - slegata oltretutto da qualunque suo diretto coinvolgimento alle prossime elezioni politiche, è la conferma di un impegno iniziato da tempo che sarebbe ingiusto fingere ipocritamente di non ricordare. In questo senso, credo che si dovrebbero evitare polemiche strumentali che servono solo a danneggiare il Pd e remare tutti nella stessa direzione, specie alla vigilia di una importante scadenza elettorale".