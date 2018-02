PD: MAGGIO (LEU), TRISTE VEDERE DERIVA A DESTRA

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "E’ triste vedere come il Pd si stia spostando sempre più a destra. In Sicilia ciò avviene poi ad una velocità impressionante". Lo afferma Mariella Maggio, candidata al Senato per Liberi e Uguali, facendo riferimento all'adesione al Partito democratico del deputato nazionale Dore Misuraca, eletto con Ap e prima esponente di Forza Italia e del Pdl. "L’ultimo acquisto, l’ex parlamentare di Forza Italia Dore Misuraca – osserva - è stato annunciato con entusiasmo da Davide Faraone e Leoluca Orlando, ormai padroni assoluti del Pd siciliano, e si allunga così la lista del personale politico cooptato dalla destra per snaturare del tutto la fisionomia di un partito che venne fondato con ben altre prospettive. Sono fatti come questi che dovrebbero rendere chiaro a tutti le ragioni che hanno spinto tanti compagni a uscire dal Pd - conclude - e contribuire alla nascita di una forza autenticamente di sinistra che continui a battersi contro le ingiustizie sociali e per il progresso dell’Italia".