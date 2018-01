PD: MAJORINO, CANDIDIAMO ALLI? ALLORA ERA MEGLIO FORMIGONI DIRETTAMENTE

29 gennaio 2018- 14:42

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - A Pierfrancesco Majorino, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano eletto con il Pd, non piace la scelta di candidare al Senato Paolo Alli, ex Pdl, politico molto vicino a Roberto Formigoni. "Abbiamo candidato alle elezioni Politiche in un collegio lombardo a nome della coalizione Alli (non nelle liste del Pd, certo). Cioè: il braccio destro di Formigoni, capo della segreteria politica, se ben ricordo. Ma fa schifo solo a me sta cosa? Ma allora era meglio Formigoni direttamente", scrive l'assessore in un post su Facebook. "Sono basito. Però per Realacci e Manconi non c'era posto", aggiunge.