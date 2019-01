19 gennaio 2019- 21:19 Pd: Malpezzi, 'da Zingaretti ansia da primo della classe'

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - “Continua lo sport preferito di alcuni in questo congresso: diffondere numeri in libertà, oltretutto ben lontani dai dati reali. Resta il mistero da dove derivi tutta quest’ansia da primi della classe: forse i risultati veri sono molto al di sotto delle aspettative di una campagna che Zingaretti ha iniziato quasi un anno fa ma che a quanto pare non sta dando i frutti sperati? Buon congresso a tutti”. Lo afferma Simona Malpezzi, portavoce della mozione Martina al congresso Pd.