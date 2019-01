23 gennaio 2019- 17:07 Pd: Malpezzi, 'Martina in recupero su Zingaretti, primarie apertissime'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "I risultati reali parziali diffusi dalla Commissione nazionale sono molto incoraggianti per la nostra mozione a sostegno di Maurizio Martina per diverse ragioni. Martina sta recuperando la distanza rispetto a Zingaretti che è in campo da ben un anno e questo conferma che le primarie del 3 marzo sono apertissime e il confronto è vero". Lo dichiara Simona Malpezzi, portavoce della mozione Martina. "Noi continuiamo il nostro lavoro appassionato per rilanciare la sfida riformista del Pd, non tornare indietro, unire il partito senza ambiguità verso Lega e Cinque Stelle e costruire l’alternativa a questo governo pericoloso per l’Italia”, conclude.