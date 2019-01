8 gennaio 2019- 15:48 Pd: Malpezzi, solidarietà a Zingaretti per sostegno Emiliano

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Esprimo la mia solidarietà a Zingaretti per l’abbraccio interessato del governatore della Puglia Michele Emiliano, che negli ultimi anni è stato capace solo di offendere il partito ed i suoi militanti. E solo pochi mesi fa ha spiegato che non avrebbe neppura rinnovato la tessera. A ciascuno la sua coerenza". Lo afferma Simona Malpezzi, portavoce della mozione che sostiene la candidatura di Maurizio Martina alla segreteria del Pd. "Forse Emiliano -aggiunge- pensa di aver trovato la sponda giusta per proporre la sua idea malsana di alleare il Pd al M5S. Noi non lo consentiremo mai".