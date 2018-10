17 ottobre 2018- 15:50 Pd: Mancuso, ricorso su elezione tesoriere Roma, Casu si dimetta

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - “Non mi diverto a presentare continui ricorsi davanti alla Commissione Nazionale di Garanzia del Pd, ma la segreteria di Andrea Casu continua a non rispettare le regole statutarie. Ieri ho inviato un ricorso urgente perché nella recente Assemblea romana è stato nominato il nuovo tesoriere in assenza del numero legale e senza il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, così come è invece stabilito dallo Statuto". Lo spiega Aurelio Mancuso, membro dell’assemblea nazionale Pd. Il dirigente Pd aveva presentato già un anno fa un ricorso alla Commissione nazionale rispetto "a diverse irregolarità con cui l’Assemblea romana, appena formata dopo il congresso, aveva nominato gli organismi dirigenti" e "in caso di accoglimento di questo nuovo ricorso, la commissione potrebbe chiedere al segretario nazionale di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti della federazione romana, che possono prevedere persino il commissariamento".“Sarebbe necessario -conclude Mancuso- che Andrea Casu si dimettesse per manifesta incapacità, così da superare la paralisi che attanaglia la vita democratica del Pd di Roma, che con fatica e grazie alla dedizione di molti militanti, sta cercando di ricostruire un rapporto positivo con la città”.