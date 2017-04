PD: MARANTELLI, CON RENZI PORTE APERTE A BERLUSCONI

28 aprile 2017- 19:28

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Due anni fa a Fiumicino Renzi affermava: 'Allacciate le cinture, Alitalia decolla, stiamo rimettendo il Paese a correre'. Oggi sul volo verso Bruxelles: "Alitalia è una compagnia che funziona, alla faccia di quelli che ne parlano male". Ci sarebbe da sorridere divertiti se non fossero in pericolo migliaia di posti di lavoro. Purtroppo Alitalia è sull'orlo del fallimento e il nostro Paese è ultimo in Europa per crescita". Lo dichiara Daniele Marantelli, sostenitore della mozione Orlando."Questi i fatti. Anche Berlusconi nel 2008 aveva promesso il rilancio di Alitalia. Con risultati non proprio esaltanti. Questa analogia, tuttavia, non giustifica un accordo tra il Pd e Berlusconi a cui, è ormai chiaro, Renzi vuole di nuovo spalancare le porte", aggiunge. "Serve, al contrario e come propone Andrea Orlando, un Pd perno di una moderna coalizione di centrosinistra, politica e civica, che metta al centro il rilancio della crescita, premi il lavoro, adotti efficaci politiche industriali nei settori più avanzati, a partire dal trasporto aereo. È così che si deve affrontare anche la difficile crisi di Alitalia. Gli slogan e le furbizie, ancorché efficaci, non aiutano, da sole, a risolvere i problemi complessi del mondo del lavoro. Andrea Orlando ha scelto la strada delle responsabilità offrendo risposte concrete e non i soliti slogan elettorali, che come ci insegna il passato recente, non portano da nessuna parte", conclude.