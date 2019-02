1 febbraio 2019- 16:40 **Pd: Marcucci, a primarie no chi ha fatto guerra nostri governi**

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Le primarie, previste dallo statuto, servono per scegliere il segretario e per rafforzare il Pd, non per creare un nuovo partito insieme a chi per anni ha fatto la guerra ai nostri governi". Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, commenta così all'Adnkronos il possibile appoggio di Futura, associazione di cui Laura Boldrini è presidente, a Nicola Zingaretti alle primarie.