25 ottobre 2019- 12:46 Pd: Marcucci, 'bene Nardella, spingere su riforme senza guardare indietro'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il punto è esattamente quello individuato oggi dal sindaco di Firenze Dario Nardella: il Pd deve tornare a fare il Pd, e non attaccare o chiedersi tutti i giorni cosa fa Matteo Renzi". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci commentando l'intervista pubblicata oggi dal quotidiano la Repubblica al primo cittadino di Firenze."I democratici non possono smettere di parlare alla parte moderata del Paese, e lo possono fare solo spingendo sulle riforme e sull'innovazione, non guardando indietro a riti e modelli del passato".