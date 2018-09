17 settembre 2018- 17:20 Pd: Marcucci, Calenda? Ok ma serve opposizione forte a governo pericoloso

Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Tutte le iniziative che hanno lo scopo di rafforzare l’opposizione del Pd, sono le benvenute. Anche la cena di Carlo Calenda". Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, all'Adnkronos a proposito della cena organizzata da Carlo Calenda. "L’importante -sottolinea- è smetterla di parlarsi addosso e di fustigarsi. Il Pd è essenziale per la vita democratica del Paese, all’opera c’è un governo pericoloso". "Noi dobbiamo rimetterci in piedi ed organizzare una opposizione a tutto campo e aperta a tutti. Non dobbiamo guardarci l’ombelico ma guardare avanti, con la regola di ingaggio di abolire per sempre il fuoco amico", conclude il presidente dei senatori dem.