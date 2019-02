14 febbraio 2019- 17:17 Pd: Marcucci, 'centrosinistra continua ad avere bisogno di Renzi'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Oggi a Roma, e domani a Firenze, Matteo Renzi presenta il suo nuovo libro. Si chiama 'Un'altra strada'. Ed io sono certo che questa altra strada che lo aspetta, sarà lunga, piena di nuove e significative tappe. Il Pd, il centrosinistra, continua ad aver bisogno di Matteo Renzi, delle sue idee, delle sue capacità, della sua forza". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci."Dieci anni fa, il 14 febbraio del 2009-ricorda l'esponente dem- ero alla Sala rossa del Palazzo dei Congressi di Firenze ad ascoltare e a sostenere la candidatura di un giovane amministratore alle primarie del Pd per la sindacatura di Firenze. Quel giovane era Matteo Renzi, il ragazzo che ebbe il coraggio e la follia di candidarsi contro tutti, soprattutto contro le decisioni che il suo partito aveva preso a Roma ed in Toscana. Da Palazzo Vecchio cominció l'inarrestabile ascesa di quel giovane diventato sindaco, per visione ed ostinazione", conclude Marcucci.