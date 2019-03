1 marzo 2019- 16:30 Pd: Marcucci, 'sì a Martina per rafforzare profilo riformista'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "C'è chi dice che andare a votare significa battere Matteo Renzi. Ovviamente non è così, non sarà mai così . Domenica io voto per Maurizio Martina per rafforzare il profilo riformista del Pd che Renzi ha portato al governo, unica vera alternativa al M5S e alla Lega". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, in un video diffuso ai suoi sostenitori in cui ricorda anche di "essere capolista per la mozione Martina nella provincia di Lucca".