1 dicembre 2018- 14:58 Pd: Marcucci, sostegno a Minniti per rafforzare partito

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "Servirà fare tutto il possibile per rafforzare il Pd, a partire dall’imminente congresso. Io lo farò sostenendo Marco Minniti. Per contrastare il partito unico del sovranismo, probabilmente non basterà il solo Pd, dovremo fare di più, fare anche altre cose, interloquire con l’elettorato dell’ex centrodestra, aprirsi di più alla società civile”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, lasciando il seminario di LiberalPd a Pescara. “Chi ha a cuore l’Italia -ha sottolineato- la democrazia, la libertà individuale; in poche parole chi crede nel coraggio e nel futuro contro la politica dell’odio e della paura, chi crede in tutto ciò può essere al nostro fianco nelle forme e nei modi che riterrà”.