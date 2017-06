PD: MARCUCCI, TAVOLO CENTROSINISTRA? SI GUARDI GENOVA

26 giugno 2017- 16:01

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "C'è bisogno di più Pd nei territori. E' l'unica lezione di questo turno amministrativo, che è per definizione molto diverso dal voto politico. Chi parla di tavoli allargati non dimentichi Genova, dove ha perso un modello di allenza largo, stile Pisapia. Non vedo alcuna autoreferenzialità del Pd, casomai un ritardo di certi sindaci a rispondere ai problemi dei cittadini". Lo afferma il senatore democratico Andrea Marcucci."Ci sono sconfitte che bruciano come a Pistoia con dinamiche del tutto locali -sottolinea il parlamentare- e vittorie come a Lucca determinate dal ruolo centrale assunto dal Pd. Al nostro interno, evitiamo di fare congressi ogni momento, la leadership di Renzi non è in discussione perchè confermata dai due milioni di elettori alle primarie. I democratici hanno bisogno di usare di più a livello locale le parola discontinuità e buon governo".