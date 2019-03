3 marzo 2019- 14:20 Pd: Marcucci, 'una fortuna avere primarie trasparenti, altro che M5S'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Ve le immaginate primarie libere, trasparenti, alla luce del sole, nel M5S? Tra Conte, Di Maio e Fico? Senza i condizionamenti di Casalino, senza la segretezza della piattaforma Rousseau? Io no, non me lo immagino. Per questo fino alle 20, gli elettori del Pd hanno la grande fortuna di andare ai gazebo e di scegliere il nostro prossimo segretario. È una fortuna, direi quasi un lusso di questi tempi, che mi auguro in molti vogliano sfruttare." Lo scrive sulla sua pagina Facebook Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato.