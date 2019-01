30 gennaio 2019- 19:30 Pd: Marroni (mozione Boccia), 'lascio commissione congresso, dati falsi'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Umberto Marroni, componente della mozione Boccia in commissione congresso, ha abbandonato i lavori dell'organismo in contestazione con i dati diffusi oggi dei congressi di circolo. "Ci sono tre regioni del Sud" ovvero Campania, Calabria e Sicilia "sulle quali pendono molti ricorsi. Se non si conteggiano quei voti -spiega Marroni all'Adnkronos- è chiaro che il dato generale è falsato. Sappiamo che ci sono anche ricorsi di iscritti on line perchè, in quelle regioni, non sono stati neanche convocati alle votazioni".