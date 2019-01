14 gennaio 2019- 16:16 Pd: Marroni, 'primi dati veri solo mercoledì'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "C'è il tentativo da parte di alcuni comitati di diffondere in queste ore dati sul voto nei circoli del Pd non corrispondenti alla realtà, per orientare in maniera maldestra gli organi di stampa". Lo dichiara Umberto Marroni, componente della commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico."Si è votato soltanto in alcune parti di alcune Regioni, sopratutto del nord Italia, nessuno al Sud, la stragrande maggioranza dei circoli andrà al voto il prossimo weekend, per completare il 23 gennaio. La commissione nazionale per il congresso, l'unico organo del Pd con i dati ufficiali e certificati, si riunirà peraltro solo mercoledì 16 gennaio. Alcuni candidati a partire da Giachetti cercano di rappresentare una realtà inesistente", conclude.