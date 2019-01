14 gennaio 2019- 17:22 Pd: Martina, '29 gennaio evento a Milano per cambiare l’Ue'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Martedì 29 gennaio alle 18 a Milano terremo l’iniziativa ‘Cambiare l’Europa, cambiare l’Italia’ con i contributi, fra gli altri, di Carlo Calenda, Graziano Delrio e del Sindaco Beppe Sala. Sarà un bel momento per prepararci alla sfida delle elezioni europee di maggio". Lo scrive Maurizio Martina su Fb. "Noi siamo per gli Stati Uniti d’Europa. Al Forum nazionale Pd di fine ottobre abbiamo condiviso lo spirito di un grande intervento di Massimo Cacciari. Oggi seguiamo con attenzione il lavoro di chi, come Carlo Calenda a tanti sindaci, sta promuovendo un Manifesto d’impegno per una proposta unitaria e aperta in grado di sfidare le forze nazional-populiste". "Noi ci siamo. Non si tratta affatto di rinunciare alle nostre bandiere e ai nostri simboli ma -scrive Martina- al contrario di costruire insieme le condizioni per lavorare #fiancoafianco. Conta il progetto, prima di tutto. Contano le idee. Per noi è essenziale il rilancio dell’Europa sociale e politica. Non si tratta di cedere sovranità, né di creare un super-Stato. Si tratta di costruire nuova sovranità per i cittadini europei su temi strategici per il nostro futuro. Con chi ci sta".