25 settembre 2018- 16:17 Pd: Martina a Di Maio, non insulti ma risponda di disastri governo

Rpma, 25 set. (AdnKronos) - "Luigi Di Maio quando non sa cosa dire copia e incolla post su Facebook con la solita sequenza di insulti e propaganda vuota. Gli ricordo solo che governare è un’altra cosa e che il Paese non ha bisogno della sua campagna elettorale permanente alla ricerca del nemico”. Lo dichiara il segretario nazionale del Partito democratico Maurizio Martina in risposta a un post di Luigi Di Maio. “Piuttosto di rispondere a me - prosegue Martina - e di insultare, risponda dei disastri che sta facendo con le sue folli scelte, a partire dal decreto che porta il suo nome che sta facendo licenziare migliaia di persone senza rinnovo dei contratti. Questa è la realtà. E da questo partiremo alla nostra manifestazione di domenica 30 in piazza del popolo. A Di Maio lasciamo volentieri i suoi post, noi ripartiamo dalle persone che vogliamo rappresentare”.