4 marzo 2019- 12:40 Pd: Martina, 'a disposizione Zingaretti per partito più unito e forte'

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - “Voglio ringraziare di cuore tutte e tutti per l’impegno e la passione di questi mesi. Con l’esperienza di #fiancoafianco abbiamo contribuito alla ripartenza del Pd. Ovunque nel Paese abbiamo raccolto energie utili per la sfida ai nazional-populisti ed oggi queste energie sono a disposizione di un Pd più forte e più unito che con la guida di Nicola Zingaretti saprà dare agli italiani un orizzonte diverso da chi ogni giorno semina odio e rancore”. Lo scrive Maurizio Martina in un messaggio ai suoi sostenitori.