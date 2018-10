12 ottobre 2018- 21:11 Pd: Martina, a fine mese a Milano per il Forum per l'Italia

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Sabato 27 e domenica 28 vi aspettiamo a Milano al Forum per l’Italia. Dopo la grande partecipazione di Piazza del Popolo, ci aspettano due giorni appassionanti per rilanciare la nostra sfida e costruire l’alternativa alla destra. In Italia come in Europa. Con apertura e unità, due condizioni necessarie del nostro impegno, in particolare in un momento straordinario come questo". Lo scrive sul suo profilo Facebook il segretario del Pd, Maurizio Martina."Aspettiamo prima di tutto -spiega- i nostri portavoce di circolo, gli amministratori locali, i delegati dell’assemblea nazionale. Potremo contare sulla presenza di ospiti autorevoli: da Massimo Cacciari e Enrico Giovannini a Leonardo Becchetti, da Lucrezia Reichlin a Maurizio Ferrera, Ilaria Madama e Massimo Calise. Cercheremo di ragionare insieme su temi fondamentali come lo sviluppo sostenibile, la demografia e le generazioni, il rapporto tra democrazia e tecnologia. Le nuove frontiere del lavoro. Ci impegneremo in sessioni in parallelo sui principali temi di sfida nel confronto tra destra e sinistra".