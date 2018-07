10 luglio 2018- 17:27 Pd: Martina a iscritti, sarete protagonisti cambiamento

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Dopo l’Assemblea nazionale di sabato, è giusto inviare un saluto a tutte le volontarie a tutti i volontari, delle tante feste dell’Unità, delle tante feste democratiche che ovunque nel paese sono già aperte e si animeranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”. Si legge in un messaggio del segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, agli iscritti e ai militanti Pd pubblicato su Fb.“L’appuntamento per la Festa nazionale - prosegue Martina - è quest’anno a Ravenna dal 24 di agosto al 9 settembre. Lungo tutte queste settimane noi cercheremo di animare nel Paese le nostre proposte per l’alternativa. Con la consapevolezza che in particolare il Partito Democratico deve fare un grande lavoro di ascolto, di confronto, di apertura,di proposta alternativa al governo gialloverde che sta governando male e in modo pericoloso e iniquo il nostro Paese già da qualche mese". "Ho sempre pensato che l’alternativa alla propaganda di questo governo si potesse costruire con l’impegno al plurale di tante persone. Sono convinto che proprio le nostre feste dell’unità, le nostre feste democratiche e il percorso che faremo da qui all’autunno realizzerà questo cambio di passo fondamentale per il partito democratico ma soprattutto per il futuro dell’Italia”.