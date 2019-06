20 giugno 2019- 18:51 Pd: Martina, 'a Marzabotto per idee e energie nuove'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - “Nei prossimi giorni a Marzabotto ci ritroveremo in tante e tanti. Zero divisioni, solo tanta voglia di lavorare sulle idee per l’alternativa. Aperti al confronto con tante energie della società ospiti dei nostri dibattiti e con la voglia di dare una mano al Pd per battere questa destra pericolosa per l’Italia”. Lo dice Maurizio Martina del Pd.