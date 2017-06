PD: MARTINA, A MILANO PAROLA D'ORDINE SARà 'FUTURO'

29 giugno 2017- 11:45

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Il Partito democratico è nato per essere il progetto più avanzato della sinistra italiana nel nuovo secolo. E' fondamentale soprattutto oggi non smarrire questa ambizione. Insieme a tanti possiamo farcela. A Milano la parola d'ordine sarà 'futuro'". Lo scrive in un post su Facebook il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, presentando il Forum nazionale di Milano di domani e sabato. "Ascolto e partecipazione. Per un partito popolare e pensante. Per un partito comunità. Aperto e inclusivo - aggiunge Martina - insieme a tanti proveremo a riflettere sull'Italia di domani e sul nostro progetto al servizio degli italiani. Dopo il difficile passaggio delle elezioni amministrative riprendiamo il filo del nostro impegno". "Ascolteremo storie d'impegno dei Democratici e rifletteremo con testimonianze importanti che ogni giorno lavorano e si impegnano su temi cruciali: lavoro e impresa, salute e scienza, diritti, legalità e protagonismo sociale, ambiente e territorio", conclude Martina.