PD: MARTINA, A SINISTRA LINEE DIVERSE E CONFUSE

27 maggio 2017- 12:51

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - "Io faccio notare che a sinistra del Pd ci sono linee molto diverse e confuse. Dire sì al confronto con il Pd ma non con Renzi, significa non volere fare un passo avanti nel centrosinistra. E gli attacchi di D'Alema di questi giorni hanno lo stesso segno". Così il vicesegretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, a margine di un evento in Lombardia."Purtroppo - osserva - in diversi di loro l'avversario e' ancora e solo Renzi, non gli altri schieramenti. Noi teniamo aperto il dialogo nel centrosinistra con chi vuole collaborare, non con chi pensa che il Pd sia l'avversario da abbattere".