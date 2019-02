13 febbraio 2019- 18:33 **Pd: Martina a Zingaretti e Giachetti, facciamo confronti tv**

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Chiedo a Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti di poter avere insieme anche confronti pubblici in tv. Dobbiamo insistere per la massima partecipazione dei nostri elettori e questo certamente si può fare come sempre è accaduto anche con i confronti televisivi tra candidati. Spero che tutti accettino e che si possano fare presto”. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, a margine di un’iniziativa a Viterbo. Il primo a chiedere di fare confronti in tv era stato Giachetti dal palco della Convenzione dem all'Ergife il 3 febbraio scorso.