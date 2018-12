3 dicembre 2018- 19:41 Pd: Martina al congresso Pse, Renzi a Bruxelles vede anche liberali/Adnkronos

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Notizia falsa, certa gente non sta bene". Alla fine, via enews, arriva la precisazione di Matteo Renzi: nessun nuovo partito con Silvio Berlusconi. E un nuovo partito? A questa possibilità che rimbalza nei rumors dem, l'ex-premier non accenna. Intanto si occupa di quanto accade non solo fuori dal Pd, ma fuori dall'Italia. Mercoledì con Sandro Gozi vedrà il socialista Frans Timmermans e la liberale Margrethe Vestager. "Siamo interessati a dialogare con tutte le forze nettamente alternative al Ppe e ai nazionalisti di Orban, Salvini e Le Pen", spiega Gozi all'Adnkronos. Renzi guarda fuori dal campo socialista? "Trarre conclusioni è prematuro", risponde l'ex-sottosegretario. Maurizio Martina sarà invece a Lisbona per il congresso del Pse del 7 e 8 dicembre in cui verrà indicato Timmermans come candidato socialista alla presidenza della commissione Ue. Oggi Martina ha guadagnato il sostegno dell'eurodeputato Daniele Viotti. "Voglio mettere a disposizione i miei cinque anni di lavoro in Europa al servizio della candidatura di Maurizio Martina", con lui "si potrà finalmente lavorare sul Partito socialista europeo". L'appuntamento delle europee sarà la prima sfida per il nuovo segretario Pd. Una sfida ravvicinata visto che le primarie ci saranno il 3 marzo e, senza un vincitore, si dovrà aspettare che decida l'assemblea due settimane dopo. Francesco Verducci, sostenitore di Martina, assicura che non ci saranno imboscate in quella riunione: il 'biscotto'? "No, non ci sarà. La nostra assemblea da Statuto è sovrana, ma il voto delle primarie è quello che vale più di ogni altra cosa".