3 dicembre 2018- 19:41 Pd: Martina al congresso Pse, Renzi a Bruxelles vede anche liberali/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Intanto Paolo Gentiloni non esclude un suo impegno diretto nel futuro del Pd. "Presidente del Pd? Io accetterei tutto quello che può essere utile al Pd e a federare, a raccogliere forze. Mi piacerebbe dare una mano a costruire nuovo centrosinistra. Il Pd guai a chi ce lo tocca perché è una cosa importante, ma non basta".Una disponibilità subito sottolineata da Nicola Zingaretti, che l'ex-premier sostiene al congresso: "La sua disponibilità, per quanto mi riguarda, è un'ottima notizia, per il Pd e per il Paese. Il Pd -ha aggiunto Zingaretti ricalcando le parole di Gentiloni- da solo non basta, ma è essenziale rilanciarlo per dimostrare che siamo utili all'Italia. Di fronte a quanto sta avvenendo serve un Pd nuovo, largo, unitario, e che si rivolga alla parte migliore della societa' per costruire una nuova alleanza, e non certo frammentazione". Potrebbe essere utile anche Matteo Renzi per farlo? "Se Renzi è ancora importante per il Pd? Non c'è dubbio che in una fase come questa tutte le risorse politiche e culturali devono dare una mano per rilanciare questo progetto", quindi "mi auguro, penso e spero" che non lasci il Pd.