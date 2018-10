15 ottobre 2018- 16:55 Pd: Martina, al via consultazione on line 'Il Futuro ci ascolta'

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - "Il Pd riparte dalla sua comunità. Inizia oggi un grande percorso di ascolto di iscritti ed elettori in vista del Forum di Milano. Tutte le info su 'Il Futuro ci ascolta'". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Maurizio Martina, annunciando che è da oggi on line una consultazione, aperta e iscritti e elettori, in preparazione del Forum programmatico di fine ottobre a Milano. Il questionario è diviso in due parti: 'Emozioni e valori' e 'Idee e proposte'. Nella prima parte, ci sono 6 domande: qual è il valore per te più importante? Cosa ti piace dell'Italia? Cosa non ti piace dell'Italia? Qual è il momento in cui sei stato più orgoglioso del Pd? Qual è il momento in cui sei stato più deluso dal Pd? Pensa all’Italia tra 10 anni, cosa vorresti vedere di diverso nel Paese?". Cinque le domande nella seconda parte: tra le politiche dei governi del Pd nella scorsa legislatura quale hai trovato più giusta? Quale hai trovato più sbagliata? Tra le politiche annunciate dal governo Lega-5Stelle su quale faresti la battaglia di opposizione più dura? Ce n'è invece qualcuna che condividi? Pensa a una persona che potresti convincere a votare per il Pd. Cosa dovrebbe fare il Pd per permetterti di convincerla?".