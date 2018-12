10 dicembre 2018- 17:49 Pd: Martina, alle primarie cambiare per unire

Milano, 10 dic. (AdnKronos) - "Noi dobbiamo cambiare il Pd, aprirlo e unirlo coinvolgendo nuove energie. Le primarie servono a questo. Dobbiamo pensare alla prossima assemblea nazionale del Pd come al primo passo di un percorso costituente per chiamare a raccolta tutti i democratici, i progressisti e i riformisti italiani. Serve per costruire un’alternativa forte a questa destra. Di certo per noi il congresso non è un gioco da tavolo ma si fa nel paese reale”. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, a Milano a margine di una iniziativa.