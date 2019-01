4 gennaio 2019- 17:56 Pd: Martina, alleanze? 'Modello Milano ovunque, centrosinistra aperto'

Roma, 4 gen. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Alleanze? "Il mio modello per le amministrative è Milano". Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, in un'intervista all'Adnkronos. "Insieme ad altri -aggiunge Martina- ho lavorato giorno per giorno al successo di Beppe Sala e so cosa vuol dire fare una coalizione di centrosinistra aperta, unitaria, popolare e innovativa. Dal basso e non dall’alto. Se tocca a me quello sarà l’approccio ovunque".