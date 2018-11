27 novembre 2018- 15:19 Pd: Martina annuncia ticket con Richetti, avanti uniti

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Siamo somma, non divisione. Continuo a pensare testardamente che questo sia il nostro faro soprattutto oggi di fronte a un governo nazionalista e populista pericoloso per l'Italia. La scelta di unirsi a noi di Matteo Richetti, e delle ragazze e ragazzi che con lui hanno dato vita in questi mesi a #diversamente, un lavoro straordinario di rigenerazione del Pd, segna concretamente questa strada". Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria del Pd, Maurizio Martina."E' la dimostrazione - prosegue Martina - che ci si può unire anzichè dividere. E' la dimostrazione che si possono rompere gli schemi per lavorare insieme. Oltre i tatticismi, i veti, le correnti, le convenienze"."Ringrazio di cuore Matteo per la generosità, la fiducia e la passione. Gli ho chiesto di lavorare fianco a fianco in un ticket che proporremo insieme agli iscritti e agli elettori. Le nostre strade - conclude Martina - si uniscono dando sempre più forza all'idea di una candidatura di squadra con tanti della nostra generazione che non si rassegnano e non vogliono guardare indietro".