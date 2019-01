4 gennaio 2019- 17:55 Pd: Martina, 'appello a beffati da Lega-M5S, il 12 tutti in piazza con noi'

Roma, 4 gen. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - "Faccio appello a tutti i cittadini perché il prossimo 12 gennaio scendano nelle piazze italiane con noi. Studenti, lavoratori, pensionati, professionisti, insegnanti, imprenditori. Tutti coloro che sono stati beffati da Lega e Cinque Stelle". Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, in un'intervista all'Adnkronos. "Ci sono 7 miliardi di tasse in più per famiglie e imprese. Tagli alla scuola, alle politiche per la disabilità, ai pensionati. Dobbiamo lavorare all’alternativa perché -sottolinea- questo Paese non si merita un governo così".