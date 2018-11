10 novembre 2018- 17:41 Pd: Martina attacca Renzi, mai più interviste Tv a vigilia Direzione cruciale

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - "Il congresso deve aprire una fase nuova. Per quanto mi riguarda, mai più ci sarà una chiusura della festa dell'Unità e mentre parla il segretario, qualcuno sta in giro per l'Italia a fare altro, mai più interviste in Tv alla vigilia di una Direzione cruciale, mai più il partito presenta una contromanovra e poi qualcuno ne presenta un'altra". Lo ha detto Maurizio Martina all'iniziativa degli Under 35 dem riferendosi a Matteo Renzi.