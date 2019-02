26 febbraio 2019- 20:39 Pd: Martina, 'basta polemiche interne, sì a segreteria unitaria'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Basta polemiche all’interno. La mia parola d’ordine è unità. Non ne possiamo più di divisioni al nostro interno. Se mi sono candidato al congresso del Pd é perché credo in un Pd unito e plurale. Non chiederò a nessuno di fare passi indietro ma solo passi in avanti". Lo ha detto Maurizio Martina al Tg5. "La prima cosa che faccio da segretario? Torno dai lavoratori come ad esempio ho fatto con quello della Pernigotti illusi prima e abbandonati poi dal Governo. Sul piano interno farò una segreteria unitaria anche con i candidati con cui competo domenica".