1 ottobre 2018- 17:44 Pd: Martina 'cavalca' onda piazza, venerdì segreteria a Genova/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Intanto, Renzi continua a lavorare per l'evento della Leopolda. "Abbiamo un boom di richieste", scrive l'ex-segretario nella enews. "Chi ha voglia di combattere per quella che noi definiamo una 'Resistenza Civile' si iscriva subito alla Leopolda, il 19-20-21 ottobre. Quest'anno ne vedremo delle belle. Si inizia alle 21 di venerdì 19 ottobre", scrive nella enews. "Parleremo molto di futuro. Ma non mancherà un occhio a ciò che sta combinando il Governo anche perché la contro-programmazione di Rocco Casalino ha organizzato per lo stesso weekend (ma che strano) la kermesse nazionale dei Cinque Stelle con Grillo, Casaleggio e Di Maio"."Il loro obiettivo è abbassare la nostra visibilità: sicuramente avranno loro le dirette, i media, le aperture. Ma in realtà ci fanno un regalo: sarà chiara la differenza tra due Italie diverse, la loro e la nostra", sottolinea Renzi. L'ex-premier torna anche sulla manifestazione di ieri: "Trovo bellissimo che il Pd per una volta abbia messo da parte le polemiche interne e abbia mostrato che un'opposizione c'è ed è viva. Lo abbiamo fatto ieri a Piazza del Popolo, dobbiamo farlo tutti i giorni".