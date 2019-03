1 marzo 2019- 19:25 Pd: Martina, 'come per Expo, uniti per Italia'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Come abbiamo fatto per Expo, possiamo fare per il Pd. Insieme, uniti, possiamo costruire una speranza per l’Italia e battere questa destra pericolosa per il nostro futuro”. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, a margine di una iniziativa a Lodi in vista delle primarie del 3 marzo.